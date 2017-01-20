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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 10:59 BJT

台湾债市：五年券106/2殖利率早盘随美债扬升，休假模式启动交易偏淡

路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。

交易员说，虽然下周二(24日)债市才封关，但是不少证券商下周已不做交易，因此今日等于是年前最后一个交易日。由于美债走向仍是变数，因此观望者还不少。

〞过年模式启动了，要休息了，〞 一位大型证券商交易员说。他们认为，先前标债完毕启动一波抛券卖压，目前只剩银行买兴较浓，其余交易商的动作大都偏向淡静。

本地时间10:55，106/2殖利率发行前交易升1.84基点报0.8435%；盘中高点在0.8440%，前高是1月4日的盘中的0.8830%。

周四美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。

交易员预估今天106/2主要的交投区间暂看0.820-0.835%。

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