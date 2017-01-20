台湾债市：五年券106/2殖利率早盘随美债扬升，休假模式启动交易偏淡

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月25日
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
交易员说，虽然下周二(24日)债市才封关，但是不少证券商下周已不做交易，因此今日等于是年前最后一个交易日。由于美债走向仍是变数，因此观望者还不少。
〞过年模式启动了，要休息了，〞 一位大型证券商交易员说。他们认为，先前标债完毕启动一波抛券卖压，目前只剩银行买兴较浓，其余交易商的动作大都偏向淡静。
本地时间10:55，106/2殖利率发行前交易升1.84基点报0.8435%；盘中高点在0.8440%，前高是1月4日的盘中的0.8830%。
周四美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。
交易员预估今天106/2主要的交投区间暂看0.820-0.835%。
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--《综述》美国12月房屋开工急升，上周初请失业金人数接近43年低位 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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* 美联储最新会议记录措辞并不像预期那般强硬 * 欧元朝着六个半月高点逐步回升 * 加拿大央行对经济乐观的看法提振加元 路透东京5月25日 - 美元周四盘初处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 会议记录料表明美联储对于加息愈发谨慎，并打击美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑最近拖累美元。 美元兑日圆 持平报111.570，脱离上日所及一周高位112.130. 欧元兑美元 涨0.1%报1.1230，升向周二所及六个半月高点1.1268，隔夜曾低见1.1168。 欧元本月上扬，受益于法国政治疑虑消退及欧元区乐观数据等因素。 “美元在联储会议记录公布后下跌，欧元因而恢复涨势。欧元有动能超越1.1300美元关卡，涨势或将继续升向1
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================