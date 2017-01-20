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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 11:12 BJT

台湾股市：盘中反弹，电子类股涨势提供助力

路透台北1月20日 - 台湾股市周五盘中反弹，尽管在特朗普宣誓就职前，市场人气依然谨慎，但电子股上涨提供助力。

0251GMT，加权股价指数 涨0.2%报9,336.71点，上日收低。

电子类指数 涨0.3%，金融保险类指数 升0.1%。

交投活络的个股中，全球晶圆代工龙头台积电 扬升0.3%。友达光电 涨0.4%。(完)
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