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货币新闻 | 2017年 1月 20日 星期五 11:20 BJT

芝加哥期市：大豆小跌，但周线料将涨逾1.5%

以下为0233GMT报价：
 合约      价格     变动    涨跌%   两日涨跌  30日移   RSI
                                    %         动均值   
 CBOT小麦  422.75   -0.75   -0.18%  -1.91%    414.30   53
 CBOT玉米  365.75   -0.50   -0.14%  +0.21%    356.85   71
 CBOT大豆  1064.50  -5.75   -0.54%  -0.98%    1029.23  70
 CBOT稻米  9.80     -$0.04  -0.36%  -1.21%    $9.77    60
 WTI原油   51.54    $0.17   +0.33%  +0.90%    $52.34   43
 汇率                                                  
 欧元/美   $1.068   $0.001  +0.11%  +0.42%             
 元                                                    
 美元/澳   0.7568   0.001   +0.13%  +0.84%             
 元                                                    
 (完)

  
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/孙国玉；审校 李婷仪/张荻/白云)
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