香港个股：粤海投资以近38亿港元收购粤海置地控股权，整合集团地产资产

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月25日
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。
粤海投资的声明称，收购代价当中约28.35亿港元将以发行新股方式支付，余额约9.45亿港元则以现金支付。新股将按每股发行价10.39港元发行，较粤投周四收盘价10.86港元折让4.3%。
粤投周五早盘股价走软，香港时间11:11股价下跌5.34%，报10.28港元，粤海置地则挫4.43%，报1.94港元。
粤投表示，已申请豁免要求毋须遵照《收购守则》向粤海置地的所有普通股股份提出强制要约。
前称金威啤酒的粤海置地在2013年完成出售啤酒资产，并转为发展房地产，其房地产项目包括发展一个以珠宝业为主题的多元化商贸综合体（布心项目），及一个位于广州番禺区之住宅项目（如英居项目）。
粤投表示，收购将一个已有良好基础的上市平台连同位于中国重点地区的优质资产一并购入，有利本集团未来拓展，并将集团的地产业务版图扩至深圳。此外，＂布心项目＂有助进一步加强集团的未来战略发展。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
* 美联储最新会议记录措辞并不像预期那般强硬 * 欧元朝着六个半月高点逐步回升 * 加拿大央行对经济乐观的看法提振加元 路透东京5月25日 - 美元周四盘初处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 会议记录料表明美联储对于加息愈发谨慎，并打击美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑最近拖累美元。 美元兑日圆 持平报111.570，脱离上日所及一周高位112.130. 欧元兑美元 涨0.1%报1.1230，升向周二所及六个半月高点1.1268，隔夜曾低见1.1168。 欧元本月上扬，受益于法国政治疑虑消退及欧元区乐观数据等因素。 “美元在联储会议记录公布后下跌，欧元因而恢复涨势。欧元有动能超越1.1300美元关卡，涨势或将继续升向1
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================