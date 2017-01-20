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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 11:15 BJT

香港个股：粤海投资以近38亿港元收购粤海置地控股权，整合集团地产资产

路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。

粤海投资的声明称，收购代价当中约28.35亿港元将以发行新股方式支付，余额约9.45亿港元则以现金支付。新股将按每股发行价10.39港元发行，较粤投周四收盘价10.86港元折让4.3%。

粤投周五早盘股价走软，香港时间11:11股价下跌5.34%，报10.28港元，粤海置地则挫4.43%，报1.94港元。

粤投表示，已申请豁免要求毋须遵照《收购守则》向粤海置地的所有普通股股份提出强制要约。

前称金威啤酒的粤海置地在2013年完成出售啤酒资产，并转为发展房地产，其房地产项目包括发展一个以珠宝业为主题的多元化商贸综合体（布心项目），及一个位于广州番禺区之住宅项目（如英居项目）。

粤投表示，收购将一个已有良好基础的上市平台连同位于中国重点地区的优质资产一并购入，有利本集团未来拓展，并将集团的地产业务版图扩至深圳。此外，＂布心项目＂有助进一步加强集团的未来战略发展。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
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