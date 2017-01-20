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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 11:24 BJT

澳新汇市：中国经济数据提振澳元，新西兰元因评级利好走高

澳元本周上涨了约1%，有望连续四周周线收高。1月迄今上涨了5.3%，为全球表现最佳的主要货币之一。

“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。

“在全球充满政治纷争的环境中，澳洲是块净土。除了政治稳定之外，澳洲的收益率也保持着吸引力。”

中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。

澳元兑其他货币也维持涨势。澳元/欧元 触及一年半高位，此前欧洲央行保持超宽松政策不变。

澳元兑日圆 涨至近一个月高位。

新西兰元兑美元 涨0.25%至0.7206美元，为连续第二日上涨。(完)

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