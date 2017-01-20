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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 11:23 BJT

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅

东证股价指数 也上涨0.1%，至1,530.17点；JPX-日经400指数 涨0.2%，至13,717.20点。

在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。

“美元脱离本周低位，在美国交易时段甚至升得更高，因此这给了今天的日股些许支撑，”她表示。

东京证交所石油类指数 上扬1.6%，因油价连续第二日走高。

东芝 当日重挫6%后止跌回升，早盘在震荡交投中收涨2.93%。自12月宣布美国核电厂投资或减记以来，东芝股价已几近腰斩。(完)
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