版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 11:47 BJT

《全球汇市》叶伦讲话不如预期强硬拖累美元下跌，静待特朗普宣誓就职

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0686  1.0663  +0.22  +1.65  1.0513
    美元/日圆            114.58  114.86  -0.24  -1.96  116.87
    欧元/日圆         122.43  122.46  -0.02  -0.58  123.14
    美元/瑞郎            1.0039  1.0060  -0.21  -1.37  1.0178
    英镑/美元            1.2371  1.2341  +0.24  +0.28  1.2336
    美元/加元            1.3293  1.3318  -0.19  -1.02  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8356  6.8459  -0.15  -1.96  6.9726
    澳元/美元            0.7581  0.7558  +0.30  +5.07  0.7215
    新西兰元/美元        0.7215  0.7186  +0.40  +3.95  0.6941
    澳元/日圆         86.890  86.800  +0.10  +3.05  84.320
    新西兰元/日圆     82.680  82.500  +0.22  +1.86  81.170
    英镑/日圆         141.75  141.74  +0.01  -1.58  144.02
    澳元/新西兰元     1.0504  1.0507  -0.03  +1.17  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             
    

 (编译 李爽/李婷仪/刘秀红/侯雪苹/陈宗琦；审校 艾茂林/张荻/高琦/白云/孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐