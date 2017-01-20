新闻稿：中国2016年全国固定资产投资（不含农户）增长8.1%--国家统计局

路透北京1月20日 - 以下是中国国家统计局最新发布的“2016年全国固定资产投资（不含农户）增长8.1%”新闻稿全文：

2016年，全国固定资产投资（不含农户）596501亿元，比上年名义增长8.1%(扣除价格因素实际增长8.8%)，增速比1-11月份回落0.2个百分点。从环比速度看，12月份固定资产投资（不含农户）增长0.53%。

分产业看，第一产业投资18838亿元，比上年增长21.1%，增速比1-11月份回落0.8个百分点；第二产业投资231826亿元，增长3.5%，增速提高0.2个百分点；第三产业投资345837亿元，增长10.9%，增速回落0.4个百分点。

第二产业中，工业投资227892亿元，比上年增长3.6%，增速比1-11月份提高0.2个百分点；其中，采矿业投资10320亿元，下降20.4%，降幅扩大0.2个百分点；制造业投资187836亿元，增长4.2%，增速比1-11月份提高0.6个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资29736亿元，增长11.3%，增速回落1.9个百分点。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）118878亿元，比上年增长17.4%，增速比1-11月份回落1.5个百分点。其中，水利管理业投资增长20.4%，增速提高0.2个百分点；公共设施管理业投资增长22.9%，增速回落0.6个百分点；道路运输业投资增长15.1%，增速回落1.8个百分点；铁路运输业投资下降0.2%，1-11月份为增长5.0%。

分地区看，东部地区投资249665亿元，比上年增长9.1%，增速比1-11月份回落0.4个百分点；中部地区投资156762亿元，增长12%，增速回落0.6个百分点；西部地区投资154054亿元，增长12.2%，增速回落0.4个百分点；东北地区投资30642亿元，下降23.5%，降幅收窄1.2个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资568195亿元，比上年增长7.8%，增速比1-11月份回落0.2个百分点；港澳台商投资14145亿元，增长18.5%，增速提高1.3个百分点；外商投资12015亿元，增长12.4%，增速回落0.4个百分点。

从项目隶属关系看，中央项目投资25164亿元，比上年增长4.9%，增速比1-11月份提高4.2个百分点；地方项目投资571337亿元，增长8.3%，增速回落0.5个百分点。

从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资1120561亿元，比上年增长10%，增速比1-11月份提高0.9个百分点；新开工项目计划总投资493295亿元，增长20.9%，增速回落0.1个百分点。

从到位资金情况看，固定资产投资到位资金606969亿元，比上年增长5.8%，增速比1-11月份提高0.4个百分点。其中，国家预算资金增长17.1%，增速提高0.6个百分点；国内贷款增长9.9%，增速提高1个百分点；自筹资金下降0.1%，降幅收窄0.3个百分点；利用外资下降20.5%，降幅扩大0.1个百分点；其他资金增长30.6%，增速回落0.9个百分点。（完）

更多细节，请点选国家统计局网站(here) (发稿 李文科; 审校 乔艳红)