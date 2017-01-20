中国汇市：人民币早盘小升中国数据影响有限，市场静待特朗普宣誓就职

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月25日
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
* 人民币早盘小升，中间价则跌逾120点
* 春节临近市场流动性不足，双边报价拉大
* 中国经济运行数据对汇市影响有限
* 特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫
* 短期汇价或整体持稳
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
他们并指出，中国最新公布2016年经济运行数据对汇市影响有限，外部不确定性仍是影响汇市主要因素，汇价大幅波动降低了投机交易，加上春节因素，使得市场交投意愿明显下降，1月以来的五日成交均量已较去年底下降超三成。
“虽然长期还是看涨（美元对人民币），但短期也还没有看到见底的意思，还有现在流动性超差的，不能着急long（建多头），之前的单边预期已经被打破了。”一中资行交易员称。
中国今年农历春节假期为1月27日至2月2日。
中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增6.7%，创1990年以来最低年度增速；去年四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查预估中值6.7。分析人士称，中国经济企稳基础并不牢固，2017年仍需稳定需求端，推进供给侧改革。
北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.8675元,上日收报6.876元，夜盘终报6.875元。今日人民币兑美元中间价 报6.8693元，上日为6.8568元。人民币兑美元即期成交额 为91.15亿美元，上日半日为61.79亿美元。
全球汇市方面，美元周五失去动能，因美联储主席叶伦讲话谈到逐步升息，论调不如一些人此前预期的那么强硬；投资者在静候特朗普宣誓就职，以寻觅政策指引。
“如果特朗普在宣誓就职演说中凸显保护主义论调，那么美元将会下跌，”三菱东京日联银行首席汇市分析师Minori Uchida表示，“部分投资者也期待他提供更多政策细节，所以如果特朗普不提任何细节的话，美元可能下滑。”
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.112元, 上日尾盘为7.1203元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8362元, 与在岸即期价差倒挂313点，上一交易日尾盘报6.8479元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8743，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3392、5.9907和8.4928。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
* 美联储最新会议记录措辞并不像预期那般强硬 * 欧元朝着六个半月高点逐步回升 * 加拿大央行对经济乐观的看法提振加元 路透东京5月25日 - 美元周四盘初处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 会议记录料表明美联储对于加息愈发谨慎，并打击美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑最近拖累美元。 美元兑日圆 持平报111.570，脱离上日所及一周高位112.130. 欧元兑美元 涨0.1%报1.1230，升向周二所及六个半月高点1.1268，隔夜曾低见1.1168。 欧元本月上扬，受益于法国政治疑虑消退及欧元区乐观数据等因素。 “美元在联储会议记录公布后下跌，欧元因而恢复涨势。欧元有动能超越1.1300美元关卡，涨势或将继续升向1
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================