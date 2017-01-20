中国汇市：人民币早盘小升中国数据影响有限，市场静待特朗普宣誓就职

* 人民币早盘小升，中间价则跌逾120点

* 春节临近市场流动性不足，双边报价拉大

* 中国经济运行数据对汇市影响有限

* 特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫

* 短期汇价或整体持稳

路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。

他们并指出，中国最新公布2016年经济运行数据对汇市影响有限，外部不确定性仍是影响汇市主要因素，汇价大幅波动降低了投机交易，加上春节因素，使得市场交投意愿明显下降，1月以来的五日成交均量已较去年底下降超三成。

“虽然长期还是看涨（美元对人民币），但短期也还没有看到见底的意思，还有现在流动性超差的，不能着急long（建多头），之前的单边预期已经被打破了。”一中资行交易员称。

中国今年农历春节假期为1月27日至2月2日。

中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增6.7%，创1990年以来最低年度增速；去年四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查预估中值6.7。分析人士称，中国经济企稳基础并不牢固，2017年仍需稳定需求端，推进供给侧改革。

北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.8675元,上日收报6.876元，夜盘终报6.875元。今日人民币兑美元中间价 报6.8693元，上日为6.8568元。人民币兑美元即期成交额 为91.15亿美元，上日半日为61.79亿美元。

全球汇市方面，美元周五失去动能，因美联储主席叶伦讲话谈到逐步升息，论调不如一些人此前预期的那么强硬；投资者在静候特朗普宣誓就职，以寻觅政策指引。

“如果特朗普在宣誓就职演说中凸显保护主义论调，那么美元将会下跌，”三菱东京日联银行首席汇市分析师Minori Uchida表示，“部分投资者也期待他提供更多政策细节，所以如果特朗普不提任何细节的话，美元可能下滑。”

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.112元, 上日尾盘为7.1203元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8362元, 与在岸即期价差倒挂313点，上一交易日尾盘报6.8479元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8743，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3392、5.9907和8.4928。