《汇市简讯》澳元/美元波动性可能加剧

《台湾重要政经日程》--5月25日-10月10日
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
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* 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589
* 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元
* 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说
* 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安
* 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场
* 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照
(完)
(编译 张涛；审校 白云)
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1