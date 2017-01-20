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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 11:54 BJT

《汇市简讯》澳元/美元波动性可能加剧

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* 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589

* 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元

* 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说

* 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安

* 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场

* 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照

(完)

(编译 张涛；审校 白云)
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