新闻稿：中国2016年规模以上工业增加值同比增6%，12月亦为6%--国家统计局

路透北京1月20日 - 以下是中国国家统计局周五公布的题为“2016年12月份规模以上工业增加值增长6.0%”的全文：

2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。

分三大门类看，12月份，采矿业增加值同比下降2.5%，制造业增长6.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长8.0%。

分经济类型看，12月份，国有控股企业增加值同比增长6.4%；集体企业下降11.7%，股份制企业增长6.5%，外商及港澳台商投资企业增长5.2%。

分行业看，12月份，41个大类行业中有33个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长5.7%，纺织业增长2.2%，化学原料和化学制品制造业增长3.1%，非金属矿物制品业增长4.7%，黑色金属冶炼和压延加工业下降13.1%，有色金属冶炼和压延加工业下降0.8%，通用设备制造业增长8.4%，专用设备制造业增长8.0%，汽车制造业增长16.2%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降1.9%，电气机械和器材制造业增长7.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.5%，电力、热力生产和供应业增长7.7%。

分地区看，12月份，东部地区增加值同比增长6.2%，中部地区增长8.0%，西部地区增长7.6%，东北地区下降0.9%。

分产品看，12月份，统计的589种主要产品中有376种产品同比增长。其中，钢材9571万吨，同比下降0.2%；水泥19979万吨，下降 1.2%；十种有色金属473万吨，增长9.2%；乙烯152万吨，下降1.0%；汽车298.2万辆，增长12.7%；轿车124.2万辆，增长0.6%；发电量5329亿千瓦时，增长6.9%；原油加工量4782万吨，增长3.7%。

12月份，工业企业产品销售率为98.8%，比上年同期提高0.2个百分点。工业企业实现出口交货值11619亿元，同比名义增长3.9%。(完)

更多细节，请点选国家统计局网站(here) (发稿 李文科; 审校 乔艳红)