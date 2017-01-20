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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 12:05 BJT

新闻稿：中国2016年民间固定资产投资同比增长3.2%--国家统计局

路透北京1月20日 - 以下为中国国家统计局周五发布的“2016年民间固定资产投资增长3.2%”新闻稿全文：

2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。

分地区看，东部地区民间固定资产投资164674亿元，比上年增长6.8%，增速比1-11月份回落0.2个百分点；中部地区107881亿元，增长5.9%，增速回落0.1个百分点；西部地区71056亿元，增长2.4%，增速回落0.5个百分点；东北地区21608亿元，下降24.4%，降幅收窄1.6个百分点。

分产业看，第一产业民间固定资产投资15039亿元，比上年增长18.1%，增速比1-11月份回落0.5个百分点；第二产业182507亿元，增长3.2%，增速提高0.3个百分点；第三产业167673亿元，增长2%，增速与1-11月份持平。

第二产业中，工业民间固定资产投资180970亿元，比上年增长3.4%，比1-11月份提高0.3个百分点。其中，制造业163852亿元，增长3.6%，提高0.5个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业10956亿元，增长11.8%，回落3.3个百分点；采矿业6162亿元，下降13%，降幅扩大0.9个百分点。（完）

欲览详情，请点击:(here) (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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