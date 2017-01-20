新闻稿：中国2016年民间固定资产投资同比增长3.2%--国家统计局

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月25日
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
路透北京1月20日 - 以下为中国国家统计局周五发布的“2016年民间固定资产投资增长3.2%”新闻稿全文：
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
分地区看，东部地区民间固定资产投资164674亿元，比上年增长6.8%，增速比1-11月份回落0.2个百分点；中部地区107881亿元，增长5.9%，增速回落0.1个百分点；西部地区71056亿元，增长2.4%，增速回落0.5个百分点；东北地区21608亿元，下降24.4%，降幅收窄1.6个百分点。
分产业看，第一产业民间固定资产投资15039亿元，比上年增长18.1%，增速比1-11月份回落0.5个百分点；第二产业182507亿元，增长3.2%，增速提高0.3个百分点；第三产业167673亿元，增长2%，增速与1-11月份持平。
第二产业中，工业民间固定资产投资180970亿元，比上年增长3.4%，比1-11月份提高0.3个百分点。其中，制造业163852亿元，增长3.6%，提高0.5个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业10956亿元，增长11.8%，回落3.3个百分点；采矿业6162亿元，下降13%，降幅扩大0.9个百分点。（完）
欲览详情，请点击:(here) (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
* 美联储最新会议记录措辞并不像预期那般强硬 * 欧元朝着六个半月高点逐步回升 * 加拿大央行对经济乐观的看法提振加元 路透东京5月25日 - 美元周四盘初处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 会议记录料表明美联储对于加息愈发谨慎，并打击美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑最近拖累美元。 美元兑日圆 持平报111.570，脱离上日所及一周高位112.130. 欧元兑美元 涨0.1%报1.1230，升向周二所及六个半月高点1.1268，隔夜曾低见1.1168。 欧元本月上扬，受益于法国政治疑虑消退及欧元区乐观数据等因素。 “美元在联储会议记录公布后下跌，欧元因而恢复涨势。欧元有动能超越1.1300美元关卡，涨势或将继续升向1
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================