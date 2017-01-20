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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 12:30 BJT

重发-日本债市：公债价格受央行购债操作提振小幅走高，关注特朗普就职

(因技术问题重发)
    路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了
美国公债隔夜下滑的压力。
    
    10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。
    
    指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一
个月高点0.075%。

    
    之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期；
与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。
    
    投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。
    
    美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 
。
    
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.240%     -1.0   -0.230%
    五年期公债        -0.125%     -1.5   -0.110%
    10年期公债        0.060%     -1.0    0.070%
    20年期公债        0.630%     +2.0    0.610%
    30年期公债        0.790%     +2.5    0.765%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         150.22    +0.13    150.09
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     


 (编译 王颖/李爽  审校 蔡美珍/李婷仪)
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