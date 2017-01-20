中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡

路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。

北京一银行交易员说，“10年国开债（收益率）下了大概有2个bp（基点），也就活跃券有点成交了...主要还是资金松了点，对数据反应不是很明显，有好有坏，盘中上上下下也就算是反应了。”

他并表示，如果流动性能维持缓解态势，则谨慎看好节前交易性机会；不过节后形势严峻，资金到期压力比较大，现券仍没有趋势性机会。

上海一银行交易员亦表示，“国债期货很早就下来了，后来拉上去了，现在国内债市逻辑特别简单，主要看央行放钱，什么都不管的，昨晚美债又涨回去了，也不看了。”

他认为，最新数据显示工业和投资较上月转弱，但在后续基建发力下其持续性仍需关注，故从基本面角度看，短期内现券仍看不到清楚的方向，更多的可能是些交易性机会。

中国国家统计局稍早公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；去年四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查预估中值6.7%。1-12月固定资产投资同比增长8.1%，低于路透调查中值8.3%；12月规模以上工业增加值同比增长6%，亦略低于路透调查预估的6.1%。

中国央行公开市场周五进行1,100亿元人民币逆回购操作，其中14天期500亿元，28天期600亿元；考虑到七天期逆回购到期日为春节假期，央行今日顺势暂停七天品种操作，恢复14天期逆回购操作。据此计算，本周将净投放11,300亿元，创单周净投放新高。

一级市场方面，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率2.5218%，边际中标收益率2.5754%，投标倍数2.75倍。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.86%/3.8125%，上日尾盘为3.8650%/3.84%。剩余期限近10年的国债160023券 最新报价3.28%/3.20%，上日尾盘在3.26%/3.22%。