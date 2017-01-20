路透基点：四维图新首涉境外贷款市场，筹办1亿美元并购贷款--TRLPC

路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。

法国巴黎银行是四维图这一首笔境外贷款的唯一牵头行。贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点，平均贷款年限为2.45年。

参贷行可获100个基点前端费和15个基点提前参贷费，综合收益为伦敦银行间拆放款利率加码296.9个基点。

借款人是四维图新的特殊目的公司Siwei Investment (HK) Co Ltd，四维图新是担保方。

根据数字地图公司HERE International在去年12月27日发布的声明，四维图新将与其股东腾讯控股及新加坡政府投资公司(GIC)一道收购HERE International 10%的股份。该交易会令包括奥迪、宝马和戴姆勒在内的一个德国车企财团所持HERE International的股份减少，交易有待监管机构的批准。

四维图新、腾讯控股及新加坡政府投资公司正在组建合资公司，该合资公司将收购HERE International 10%的股份。四维图新去年12月27日在证交所发布公告称，三方对这家位于荷兰的合资公司Siway Cooperatief UA将分别出资最多9,700万欧元(1.034亿美元)、4,400万欧元及1.02亿欧元，持股比例分别为40%、18%及42%。

腾讯控股曾在去年启动35亿美元、无追索权贷款，以支持收购芬兰手机游戏开发商Supercell Oy的多数股权。该贷款案最高综合收益为235.1个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率加码212个基点，贷款平均年限为4.314年。