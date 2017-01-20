路透基点：四维图新首涉境外贷款市场，筹办1亿美元并购贷款--TRLPC

《台湾重要政经日程》--5月25日-10月10日
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
法国巴黎银行是四维图这一首笔境外贷款的唯一牵头行。贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点，平均贷款年限为2.45年。
参贷行可获100个基点前端费和15个基点提前参贷费，综合收益为伦敦银行间拆放款利率加码296.9个基点。
借款人是四维图新的特殊目的公司Siwei Investment (HK) Co Ltd，四维图新是担保方。
根据数字地图公司HERE International在去年12月27日发布的声明，四维图新将与其股东腾讯控股及新加坡政府投资公司(GIC)一道收购HERE International 10%的股份。该交易会令包括奥迪、宝马和戴姆勒在内的一个德国车企财团所持HERE International的股份减少，交易有待监管机构的批准。
四维图新、腾讯控股及新加坡政府投资公司正在组建合资公司，该合资公司将收购HERE International 10%的股份。四维图新去年12月27日在证交所发布公告称，三方对这家位于荷兰的合资公司Siway Cooperatief UA将分别出资最多9,700万欧元(1.034亿美元)、4,400万欧元及1.02亿欧元，持股比例分别为40%、18%及42%。
腾讯控股曾在去年启动35亿美元、无追索权贷款，以支持收购芬兰手机游戏开发商Supercell Oy的多数股权。该贷款案最高综合收益为235.1个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率加码212个基点，贷款平均年限为4.314年。
腾讯通过一投资基金，持有四维图新11%的股份。(完)
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--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1