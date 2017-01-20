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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 13:46 BJT

台湾股市：收盘小升未脱狭幅盘整格局，等待特朗普就任变数厘清

路透台北1月20日 - 台湾股市周五收盘小升。分析师表示，观望美国候任总统特朗普20日就任可能衍生的
变数，台股仍旧狭幅盘整，且长假在即，各方介入意愿偏低。
        
    台湾加权股价指数 收涨0.14%,至9,331.46点；今日成交初值 为669.31亿台币，上交易
日修正后为816.78亿。
     
    兆丰投顾一位不愿具名分析师说，台股在平盘附近横向整理，并等待特朗普的发言，指引美股方向。只不
过目前评估此对于美股料不会有明确方向性指引，预期指数涨跌的空间有限。
    
    〞年前持续震荡，年后慢慢沿着月线和季线震荡盘坚。只不过空间不大。〞兆丰投顾一位不愿具名的分析
师指出。
    
    另外元大投顾市场研究部经理薛舜日则表示，长假之前市场维持狭幅整理，并等待此间变数厘清。目前市
场偏好第二季业绩有表现的族群，比如苹果 和零组件及工业电脑股；此外年后因原物料买盘回笼，料
有机会带动相关个股股价。此外证券股预料因年后成交量能回笼，也会有表现的机会。
     
    分析师预估，下周一台股指数区间在9,283-9,370点。
  
    本地时间13:40，亚洲主要股市涨跌都有，MSCI亚太明晟指数 跌0.19%。(完)
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