台湾债市：指标五年券106/2殖利率随美债收在逾一周高位，惟量能急降交投偏淡

* 指标五年券106/2殖利率随美债收在逾一周高位 * 量能急降交投淡 * 106/2殖利率下周主要区间料在0.80-0.85%。 路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周五收升至逾一周高位，随 美债殖利率弹高。只不过，下周二(24日)台债即将封关，市场保守心态带动下，交易偏淡，成交量下降。 交易员也表示，美国新总统特朗普将于20日上任，市场对于他后续可能提出的政策也保持高度警戒。此外 ，五年公债在标售过后，成交料落入低档，在流动性不佳下，市场持有意愿料也将走低。五年台债收盘前高是 1月11日的0.8377%。 〞五年券的流动性变差了...当它变差了，大家就不想持有。 〞一位大型证券商交易员说。 也有交易员表示，目前二年-五年公债的利差相当近，相较五年-10年的利差太大，使得五年公债殖利率也 稍向上修正--这一方面拉大与二年公债的距离，也在另一方面缩小与10年公债的利差，使曲线变得更合理。 他们表示，近期多位美国联邦储备理事会的官员谈话下，美债殖利率有蠢动向上的迹象，这可能主导后续 台债方向。但下周只剩两个交易日，更有不少证券商已在今日提早做完布局，下周已基本不再交易，因此预料 下周的台债反应美债走向的幅度，不会太大。 也有交易员提到，下周一有20年公债106/3期将首日发行前交易，因逼近长假，预料交投买兴不会太高。 目前20年公债的报价区间落在1.63-1.73%，可做为参考报价。 台湾金融市场包括股市和债市将在1月24日(下周二)正式封关，至于2月2日则是新春开红盘首日交易。 交易员预估，下周106/2期公债发行前交易殖利率暂看0.80-0.85%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/2 +1.14 0.8365 0.8236-0.8500% 44.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成 交 20 105/9 没有成 交 10 105/11 没有成 交 5 105/13 0.8750% 2 106/1 没有成 交 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)