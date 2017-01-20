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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 15:01 BJT

台湾债市：指标五年券106/2殖利率随美债收在逾一周高位，惟量能急降交投偏淡

* 指标五年券106/2殖利率随美债收在逾一周高位
    * 量能急降交投淡
    * 106/2殖利率下周主要区间料在0.80-0.85%。

    路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周五收升至逾一周高位，随
美债殖利率弹高。只不过，下周二(24日)台债即将封关，市场保守心态带动下，交易偏淡，成交量下降。
    
    交易员也表示，美国新总统特朗普将于20日上任，市场对于他后续可能提出的政策也保持高度警戒。此外
，五年公债在标售过后，成交料落入低档，在流动性不佳下，市场持有意愿料也将走低。五年台债收盘前高是
1月11日的0.8377%。
    
    〞五年券的流动性变差了...当它变差了，大家就不想持有。 〞一位大型证券商交易员说。 
    
    也有交易员表示，目前二年-五年公债的利差相当近，相较五年-10年的利差太大，使得五年公债殖利率也
稍向上修正--这一方面拉大与二年公债的距离，也在另一方面缩小与10年公债的利差，使曲线变得更合理。
    
    他们表示，近期多位美国联邦储备理事会的官员谈话下，美债殖利率有蠢动向上的迹象，这可能主导后续
台债方向。但下周只剩两个交易日，更有不少证券商已在今日提早做完布局，下周已基本不再交易，因此预料
下周的台债反应美债走向的幅度，不会太大。
    
    也有交易员提到，下周一有20年公债106/3期将首日发行前交易，因逼近长假，预料交投买兴不会太高。
目前20年公债的报价区间落在1.63-1.73%，可做为参考报价。
    
    台湾金融市场包括股市和债市将在1月24日(下周二)正式封关，至于2月2日则是新春开红盘首日交易。 
    
    交易员预估，下周106/2期公债发行前交易殖利率暂看0.80-0.85%。          
      收盘价                  涨跌幅     报价(%)             区间(%)      成交值
  年    期别                  (基点)                                    (亿台币)
  期                                                                  
   5   106/2                   +1.14      0.8365      0.8236-0.8500%        44.5
   
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 30  105/10                    没有成
                                   交
 20   105/9                    没有成
                                   交
 10  105/11                    没有成
                                   交
  5  105/13                   0.8750%
  2   106/1                    没有成
                                   交
 (完)   

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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