新兴汇市：亚币大多上涨，此前叶伦讲话不太强硬且中国GDP增幅超预期

《台湾重要政经日程》--5月25日-10月10日
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 114.77 114.85 +0.07 +2.00 117.07 坡元 1.4247 1.4255 +0.06 +1.71 1.4490 台币 31.502 31.623 +0.38 +2.47 32.279 韩元 1170.04 1177.60 +0.65 +3.22 1207.70 泰铢 35.33 35.38 +0.14 +1.33 35.80 菲律宾披索 49.85 49.98 +0.26 -0.26 49.72 印尼卢比 13375.00 13368.00 -0.05 +0.71 13470.00 印度卢比 68.09 68.13 +0.06 -0.25 67.92 马币 4.4450 4.4470 +0.04 +0.89 4.4845 人民币 6.8670 6.8750 +0.12 +1.16 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/王颖；审校 汪红英/王兴亚)
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--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1