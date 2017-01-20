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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 13:35 BJT

新兴汇市：亚币大多上涨，此前叶伦讲话不太强硬且中国GDP增幅超预期

亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            114.77    114.85   +0.07   +2.00    117.07
    坡元            1.4247    1.4255   +0.06   +1.71    1.4490
    台币          31.502    31.623   +0.38   +2.47    32.279
    韩元           1170.04   1177.60   +0.65   +3.22   1207.70
    泰铢             35.33     35.38   +0.14   +1.33     35.80
    菲律宾披索       49.85     49.98   +0.26   -0.26     49.72
    印尼卢比      13375.00  13368.00   -0.05   +0.71  13470.00
    印度卢比       68.09     68.13   +0.06   -0.25     67.92
    马币            4.4450    4.4470   +0.04   +0.89    4.4845
    人民币          6.8670    6.8750   +0.12   +1.16    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 杜明霞/王颖；审校 汪红英/王兴亚)
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