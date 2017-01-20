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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 13:51 BJT

中国新债：进出口行下周一将发行至多80亿元两期固息债，期限一、三年

路透上海1月20日 - 中国进出口银行周五公告，将于下周一(23日)招标发行至多80亿元两期固息债，期限
一年和三年。
    
    上述一年期债为该行2017年第一期新发债券，三年期为该行2016年第15期 的增发债，票
面利率为3.15%。    
    
    
    具体发行条款如下：
 
                      2017年第一期新发债、2016年第15期增发债
   ----------------------------------------------------------------
    招标规模上限      1/3年：各40亿元
    期限/计息方式     1/3年固息
    招标时间          1月23日14:00-15:30
    招标方式          单一利率/价格中标(荷兰式)
    缴款日            1月24日
    起息日            1年：2017年1月24日；3年：2016年12月5日
    发行期            1/23-1/24
    上市日            1月26日
    手续费            1/3年：0.05%
   ----------------------------------------------------------------(完)
            
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
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