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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 14:07 BJT

背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表

1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币)
：    
  操作         七天            14天            28天       当日逆回   当日逆回
                                                             购         购
  日期     规模     利率    规模   利率    规模    利率   操作总量     余额
 1月20日       --      --     500  2.40%     600   2.55%      1,100     19,500
 1月19日    1,000   2.25%      --     --   1,500   2.55%      2,500     18,550
 1月18日    2,000   2.25%      --     --   2,600   2.55%      4,600     16,650
 1月17日    1,000   2.25%      --     --   2,300   2.55%      3,300     12,550
 1月16日      400   2.25%      --     --   1,900   2.55%      2,300      9,850
 1月13日    100    2.25%     --     --     600    2.55%      700         8,200
 1月12日    100    2.25%     --     --    1,000   2.55%     1,100        8,900
 1月11日    100    2.25%     --     --    1,100   2.55%     1,200        8,800
 1月10日    100    2.25%     --     --    1,100   2.55%     1,200        8,400
 1月9日     100    2.25%     --     --    1,000   2.55%     1,100        7,900
 1月6日     100    2.25%     --     --     700    2.55%      800         7,200
 1月5日     100    2.25%     --     --      --      --       100         8,800
 1月4日     100    2.25%    100    2.40%    --      --       200        10,200
 1月3日     200    2.25%    200    2.40%    --      --       400        11,600
 
2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细：
    
    操作日期   操作方向    期限    交易量      中标利率
    
    暂无
        
  注: 浏览央行2016年四季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2016年三季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2016年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2016年一季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (发稿 吴芳； 审校 吕雯瑾)
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