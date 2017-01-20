全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅

《台湾重要政经日程》--5月25日-10月10日
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
特朗普的保护主义言论，以及在减税和基建支出方面的承诺，都增加了黄金作为避风港的需求。
“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。
自12月跌至逾10个半月低点以来，金价已累计上涨7%以上。
路透技术分析师王涛称，由于未跌破每盎司1,196美元的支撑位，现货金可能会再度上攻其位于每盎司1,219美元的阻力位。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，这逆转美元近来的跌势，并推动10年期公债收益率升至1月3日来最高。
但美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周四采取了不太强硬的立场，暗示为了不对经济复苏构成打击，美联储应继续缓慢升息。
现货铂金(白金) 持于每盎司958美元，上日曾触及每盎司943.75美元低点，创1月5日以来最低水准。
现货钯 也持稳于每盎司753美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 侯雪苹/汪红英；审校 白云/艾茂林)
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--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1