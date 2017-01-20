全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅

特朗普的保护主义言论，以及在减税和基建支出方面的承诺，都增加了黄金作为避风港的需求。

“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。

自12月跌至逾10个半月低点以来，金价已累计上涨7%以上。

路透技术分析师王涛称，由于未跌破每盎司1,196美元的支撑位，现货金可能会再度上攻其位于每盎司1,219美元的阻力位。

美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，这逆转美元近来的跌势，并推动10年期公债收益率升至1月3日来最高。

但美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周四采取了不太强硬的立场，暗示为了不对经济复苏构成打击，美联储应继续缓慢升息。

现货铂金(白金) 持于每盎司958美元，上日曾触及每盎司943.75美元低点，创1月5日以来最低水准。

现货钯 也持稳于每盎司753美元。(完)

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