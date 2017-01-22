版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 22日 星期日 09:56 BJT

《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月22日

路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度
紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商
业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂
。
                 
    以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       +6,950
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/14-1/22           --       --         --    14,400    2,500       --       +11,900
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/7-1/13           --       --         --      5,300    4,300       --        +1,000
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/6            --       --         --      1,500    7,450       --        -5,950
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    
       
 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。(完)

 (发稿 吴芳/吕雯瑾； 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐