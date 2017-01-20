版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 14:17 BJT

澳洲股市：收低，特朗普就职之前市场保持谨慎

金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。

澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。

矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。

力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐