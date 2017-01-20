《分析师观点》台湾12月外销订单年增6.3%低于市场预估，电子产品高峰已过

路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完) **市场评论** --元富投顾分析师 许芷雁： 12月外销订单表现比预期要来得差，尤其是电子产品的回落幅度大， 可以说2016年底由电子产品带动回升的顶峰已经过了，再对照大型半导体 厂商如台积电 预估明年第一和第二季的表现都不会太好，可以 得知今年上半年的订单情况大致持平去年第四季。 我们预估2017年上半年的外销订单金额较2016年增0-5%。 --富兰克林华美投信分析师 褚国廷： 12月外资订单表现略优于我们预期，比想像好一点，但因全球贸易 量下滑的趋势并未改变，今年台湾经济虽持续复苏，但上半年没有什么好 期待的，因市场无法立即因应美国新政府的政策变化，而美国新政府祭出 贸易保护主义后预计订单将流向中国，比较看好下半年台湾贸易有望受惠 美国及大陆的经济增长，今年料台湾随美国升息三次。 **市场反应** --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收升9分 ，报31.533。 --台湾加权股价指数 收涨0.14%，至9,331.46点。 --指标五年期公债106/2期发行前交易殖利率 收升1.14 基点至0.8365%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here) **相关背景** --台湾央行12月维持利率不变，重贴现率在 1.375%。 --台湾官方于11月估今年GDP成长率1.35%，明年成长1.87%，至于明 年出口估回到正成长4.95%。 --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片 、笔记型电脑、电 脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为 中国和美国。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)