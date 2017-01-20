路透基点：中国正通三年期贷款规模提高至4.09亿美元--TRLPC

路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。

摩根士丹利为代理行和协调行。中国广发银行上海分行、兴业银行香港分行以及彰化商业银行香港分行为牵头行兼簿记行，另有11家银行参贷。

已分别于1月12日和1月18日进行了签约和提款。

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码325个基点，贷款平均期限为2.525年。受邀参贷行获得最高综合收益369个基点，前端费110个基点。