路透基点：中国正通三年期贷款规模提高至4.09亿美元--TRLPC

《台湾重要政经日程》--5月25日-10月10日
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。
摩根士丹利为代理行和协调行。中国广发银行上海分行、兴业银行香港分行以及彰化商业银行香港分行为牵头行兼簿记行，另有11家银行参贷。
已分别于1月12日和1月18日进行了签约和提款。
贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码325个基点，贷款平均期限为2.525年。受邀参贷行获得最高综合收益369个基点，前端费110个基点。
借款方拥有BB–/B1评级(标准普尔/穆迪)。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1