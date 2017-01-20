台湾金融：寿险公会称寿险业2016年全年总保费收入年增11.1%

《台湾重要政经日程》--5月25日-10月10日
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
路透台北1月20日 - 台湾寿险公会表示，2016年全年寿险业总保费收入(不含 负债)较上年同期年增11.1%，受惠于传统型寿险初年度保费收入(FYP)大增33.9% ，利率变动型寿险保费收入高达5,806亿台币，较上年成长30.6%。 根据寿险公会最新统计资料显示，2016年全年寿险业总保费收入达3兆(万亿) 501.86亿台币；其中初年度保费收入达1兆1,961.45亿元，年增16.9%；至于续年 度保费收入则约为1兆8,540.41亿元，较上年度增加7.6%。 寿险业2016年全年保费收入(不含负债)统计表: (单位:百万台币) 项目 2016年 2015年 年成长率(%) 初年度保费 1,196,145 1,022,956 +16.9% 续年度保费 1,854,041 1,723,062 +7.6% 合计 3,050,186 2,746,018 +11.1% (完) (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
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--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1