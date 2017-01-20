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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 15:27 BJT

台湾金融：寿险公会称寿险业2016年全年总保费收入年增11.1%

路透台北1月20日 - 台湾寿险公会表示，2016年全年寿险业总保费收入(不含
负债)较上年同期年增11.1%，受惠于传统型寿险初年度保费收入(FYP)大增33.9%
，利率变动型寿险保费收入高达5,806亿台币，较上年成长30.6%。
    
    根据寿险公会最新统计资料显示，2016年全年寿险业总保费收入达3兆(万亿)
501.86亿台币；其中初年度保费收入达1兆1,961.45亿元，年增16.9%；至于续年
度保费收入则约为1兆8,540.41亿元，较上年度增加7.6%。
    
    寿险业2016年全年保费收入(不含负债)统计表:  (单位:百万台币)
       项目               2016年              2015年        年成长率(%)
 初年度保费            1,196,145           1,022,956             +16.9%
 续年度保费            1,854,041           1,723,062              +7.6%
       合计            3,050,186           2,746,018             +11.1%
 (完)  

 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
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