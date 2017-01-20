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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 14:48 BJT

日本股市：日经指数受空头回补推动小涨，特朗普就职前市场保持谨慎

东证股价指数 涨0.4%至1,533.46点，成交量17.9亿股，低于过去30日平均成交量20.6亿股。

JPX-日经400指数 升0.4%至13,747.11点。

高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)
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