日本股市：日经指数受空头回补推动小涨，特朗普就职前市场保持谨慎

标题新闻：英国警方称已拘捕与曼彻斯特爆炸案有关第七人，之前搜查了英格兰中部纳尼顿一处地址
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东证股价指数 涨0.4%至1,533.46点，成交量17.9亿股，低于过去30日平均成交量20.6亿股。
JPX-日经400指数 升0.4%至13,747.11点。
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 101.2 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)4月 +0.4% +0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.81 -0.12 -0.10 1958596 京东 40.44 -0.28 -0.69 10723830 新浪 100.28 +0.09 +0.09 1338144 搜狐 45.62 -2.92 -6.02 721865 网易 288.61 -2.59 -1.26 1398098 百度 190.63 -1.17 -0.61 2805190 台湾 台湾积体电路