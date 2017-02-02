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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 10:09 BJT

两岸金融：台湾银行业2016年底大陆曝险金额升至1.58兆台币，占净值比0.51倍

路透台北2月2日 - 台湾金融监督管理委员会公布，2016年第四季底台湾全体银行业在
中国大陆曝险金额总计为1兆(万亿)5,898.07亿台币，占净值比重为0.51倍，曝险金额及占
净值比重同步中止连四季走降。
    
    金管会资料显示，今年第四季全体银行业大陆曝险金额较上季增加448.32亿台币；上季
底则为1兆5,449.75亿台币。
    
    39家台湾的银行业中，以永丰商业银行在中国曝险金额占净值比重的0.76倍高居第一，
已离法定上限的1倍有段距离；紧随其后的是远东商银的0.71倍居次，而台北富邦银行及凯
基商银的曝险占净值比同为0.69倍，位居第三。
    
    中国信托商业银行以1,534.9亿台币居总额度之冠。居次者为兆丰商业银行的1,505.77
亿台币。百分百官方持股的台湾银行也以1,086.37亿台币位居第四。
    
    下表为第四季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为）：
        银     行         大陆曝险金额(百万台币)          占净值比重(倍)
     永丰商业银行                        87,179                     0.76
 远东国际商业银行                        26,840                     0.71
 台北富邦商业银行                       112,600                     0.69
     凯基商业银行                        38,348                     0.69
     台湾工业银行                        18,938                     0.66
 中国信托商业银行                       153,490                     0.65
 国泰世华商业银行                        91,267                     0.64
 上海商业储蓄银行                        70,118                     0.64
 兆丰国际商业银行                       150,577                     0.63
 日盛国际商业银行                        11,574                     0.61
     所有银行合计                      1,589,807                    0.51
    资料来源：金管会。（完）

 (记者 詹静宜； 审校 高洁如)
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