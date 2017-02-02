两岸金融：台湾银行业2016年底大陆曝险金额升至1.58兆台币，占净值比0.51倍

中国期市：原油期货规则和系统准备基本到位，料三季度能上市--南华期货
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
路透台北2月2日 - 台湾金融监督管理委员会公布，2016年第四季底台湾全体银行业在 中国大陆曝险金额总计为1兆(万亿)5,898.07亿台币，占净值比重为0.51倍，曝险金额及占 净值比重同步中止连四季走降。 金管会资料显示，今年第四季全体银行业大陆曝险金额较上季增加448.32亿台币；上季 底则为1兆5,449.75亿台币。 39家台湾的银行业中，以永丰商业银行在中国曝险金额占净值比重的0.76倍高居第一， 已离法定上限的1倍有段距离；紧随其后的是远东商银的0.71倍居次，而台北富邦银行及凯 基商银的曝险占净值比同为0.69倍，位居第三。 中国信托商业银行以1,534.9亿台币居总额度之冠。居次者为兆丰商业银行的1,505.77 亿台币。百分百官方持股的台湾银行也以1,086.37亿台币位居第四。 下表为第四季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为）： 银 行 大陆曝险金额(百万台币) 占净值比重(倍) 永丰商业银行 87,179 0.76 远东国际商业银行 26,840 0.71 台北富邦商业银行 112,600 0.69 凯基商业银行 38,348 0.69 台湾工业银行 18,938 0.66 中国信托商业银行 153,490 0.65 国泰世华商业银行 91,267 0.64 上海商业储蓄银行 70,118 0.64 兆丰国际商业银行 150,577 0.63 日盛国际商业银行 11,574 0.61 所有银行合计 1,589,807 0.51 资料来源：金管会。（完） (记者 詹静宜； 审校 高洁如)
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩