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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 14:58 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌

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* 美元/日圆跌0.16%，欧元/美元涨0.19%，英镑/美元涨0.16%，美元/加元跌0.14%

* 新西兰元/美元涨0.15%，澳元/美元涨0.07%，美元/离岸人民币跌0.1%，美元/韩元跌0.7%

* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%

* 中国2016年四季度GDP同比增6.8%超预期，全年增长6.7%

* 美联储主席叶伦称听任美国经济运行“过热”不明智

(完) (编译 白云; 审校 张荻)
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