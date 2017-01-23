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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 15:39 BJT

《中国金融债发行日程表》--1月23日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
 =============================================================================
  国开行         60            3       *3.5342%      固息增发债    1/20-1/23
                 60            7       *3.9343%
                 40           20       *4.1361%
                      (2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债) 
 *进出口行       40            1        3.04%        固息金融债    1/23-1/24
                 40            3        3.5252%      固息增发债 
                      (2017年第一期新发债、2016年第15期增发债)
    
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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