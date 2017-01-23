《中国金融债发行日程表》--1月23日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 国开行 60 3 *3.5342% 固息增发债 1/20-1/23 60 7 *3.9343% 40 20 *4.1361% (2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债) *进出口行 40 1 3.04% 固息金融债 1/23-1/24 40 3 3.5252% 固息增发债 (2017年第一期新发债、2016年第15期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次