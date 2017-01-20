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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 15:27 BJT

路透调查：台湾第四季经济成长率料达七季最高至3.1%，因出口相对亮眼

* 公布数据：第四季GDP概估值

* 公布时间：周三(25日)上午8:30

* 调查家数：13家

* 调查中值：较上年同期成长3.10%

路透台北1月20日 - 路透调查13家金融机构中值显示，台湾第四季经济成长率料创下七季以来最高，较去年同期成长3.1%，因第四季出口相对亮眼。

主计总处先前预估，台湾第四季经济成长率为年增2.37%，创下七个季度以来最高。前高是2015年首季的年增4.01%。

主计总处将于下周三(25日)0830将公布去年第四季的经济成长率。路透调查13个金融机构后中值是3.10%，区间在1.2-3.8%。

台湾第四季出口金额年增率为11.7%，进口年增率11.6%，贸易顺差135.1亿美元，年增率达12.3%。

台湾央行去年12月底决议利率不变，重贴现率在1.375%，已是连续二季维持利率不变。

以下是金融机构对台湾第四季经济成长率预估(%)：

金融机构 第四季GDP(%)

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澳新银行 +2.5

巴黎银行 +3.1

中信银 +2.7

星展银行 +3.2

富兰克林华美投信 +1.2

ING +2.4

元富投顾 +3.3

兆丰投顾 +3.68

MOODY's +3.2

永丰金 +2.17

法兴证券 +3.4

台新投顾 +2.30

元大投顾 +3.80

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中值 +3.10 (完) (记者 高洁如/李可柔; 审校 杨淑祯)
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