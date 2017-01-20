路透调查：台湾第四季经济成长率料达七季最高至3.1%，因出口相对亮眼

《台湾重要政经日程》--5月25日-10月10日
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
* 公布数据：第四季GDP概估值
* 公布时间：周三(25日)上午8:30
* 调查家数：13家
* 调查中值：较上年同期成长3.10%
路透台北1月20日 - 路透调查13家金融机构中值显示，台湾第四季经济成长率料创下七季以来最高，较去年同期成长3.1%，因第四季出口相对亮眼。
主计总处先前预估，台湾第四季经济成长率为年增2.37%，创下七个季度以来最高。前高是2015年首季的年增4.01%。
主计总处将于下周三(25日)0830将公布去年第四季的经济成长率。路透调查13个金融机构后中值是3.10%，区间在1.2-3.8%。
台湾第四季出口金额年增率为11.7%，进口年增率11.6%，贸易顺差135.1亿美元，年增率达12.3%。
台湾央行去年12月底决议利率不变，重贴现率在1.375%，已是连续二季维持利率不变。
以下是金融机构对台湾第四季经济成长率预估(%)：
金融机构 第四季GDP(%)
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澳新银行 +2.5
巴黎银行 +3.1
中信银 +2.7
星展银行 +3.2
富兰克林华美投信 +1.2
ING +2.4
元富投顾 +3.3
兆丰投顾 +3.68
MOODY's +3.2
永丰金 +2.17
法兴证券 +3.4
台新投顾 +2.30
元大投顾 +3.80
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中值 +3.10 (完) (记者 高洁如/李可柔; 审校 杨淑祯)
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1