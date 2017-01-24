重温稿-路透调查：台湾第四季经济成长率料达七季最高至3.1%，因出口相对亮眼

主计总处先前预估，台湾第四季经济成长率为年增2.37%，创下七个季度以来最高。前高是2015年首季的年增4.01%。

主计总处将于下周三(25日)0830将公布去年第四季的经济成长率。路透调查13个金融机构后中值是3.10%，区间在1.2-3.8%。