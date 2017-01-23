《中国2017年国债发行中标明细表》--1月23日

以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ========================================================================== *2016年 1/18 7 3.1173% 3.14% 3.1943% 200 2.09 第25期续发 ========================================================================== 一期 1/11 5 2.88% 2.90% 2.94% 200 2.26 ========================================================================== *二期 1/18 3 2.77% 2.77% 2.82% 200 2.41 ========================================================================== 合计 1,000 以下为2017年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 加权收益率 边际收益率 发行规模 投标倍数 (天) (亿元) =================================================================== 一期 1/6 91 2.5685% 2.6323% 100 2.44 =================================================================== 二期 1/13 91 2.5145% 2.5511% 80 3.27 =================================================================== 三期 1/13 182 2.5285% 2.5695% 80 3.45 =================================================================== *四期 1/20 91 2.5218% 2.5754% 100 2.75 =================================================================== 合计 360 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2016年国债发行中标明细表请点选 2015年国债发行中标明细表请点选 (完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次