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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 10:16 BJT

《中国2017年国债发行中标明细表》--1月23日

以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间  期限   票面利率  预测利率 边际利率  发行规模  投标倍数   
                    (年)                                 (亿元)
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 2016年     1/4      10     3.0956%   3.08%    3.1317%    200       2.14
 第23期续发
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 2016年     1/4       1     2.7105%   2.74%    2.7978%    200       2.28
 第24期续发
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*2016年     1/18      7     3.1173%   3.14%    3.1943%    200       2.09
 第25期续发   
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 一期       1/11      5     2.88%     2.90%    2.94%      200       2.26
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*二期       1/18      3     2.77%     2.77%    2.82%      200       2.41
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  合计                                                  1,000
    
 以下为2017年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限  加权收益率   边际收益率  发行规模  投标倍数
                   (天)                            (亿元)
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 一期       1/6     91    2.5685%       2.6323%     100      2.44
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 二期       1/13    91    2.5145%       2.5511%      80      3.27
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 三期       1/13   182    2.5285%       2.5695%      80      3.45
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*四期       1/20    91    2.5218%       2.5754%     100      2.75
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  合计                                              360

    
  注:1.*代表新增
     2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。
     3.2016年国债发行中标明细表请点选 
       2015年国债发行中标明细表请点选 (完) 
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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