《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日

《台湾重要政经日程》--5月25日-10月10日
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67 4.05 2.70 深深宝 14.39 6.40 2.54 深华发 19.99 6.28 3.59 深赤湾 17.54 11.78 1.68 特力 51.24 11.28 5.13 飞亚达 13.69 7.42 2.08 一致药业 69.44 44.13 1.78 深深房 11.17 5.72 2.20 ST盛润 8.11 6.43 1.42 深南电 10.60 5.28 2.27 深纺织 14.03 7.00 2.26 方大集团 15.29 7.69 2.24 深国商 12.60 4.91 2.90 深赛格 10.25 4.75 2.44 宝石 10.14 5.75 1.99 小天鹅 33.40 23.34 1.62 粤高速 7.19 5.08 1.60 晨鸣纸业 11.50 8.02 1.62 ST珠江 10.25 5.55 2.09 美菱电器 6.83 4.42 1.74 大冷股份 10.43 5.97 1.97 粤电力 5.40 3.57 1.71 佛山照明 9.69 6.16 1.78 江铃汽车 29.36 18.60 1.78 沙隆达 13.80 6.81 2.29 苏常柴 8.97 4.79 2.11 威孚高科 22.72 17.99 1.43 古井贡酒 45.00 28.85 1.76 ST东海 14.61 6.94 2.38 长安汽车 15.54 10.79 1.63 京东方 3.28 2.35 1.58 鲁泰 12.05 9.46 1.44 本钢板材 5.44 2.74 2.24 张裕 35.29 19.74 2.02 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1