金属期市：伦敦期铜下滑，特朗普就职典礼前市场心绪谨慎

《台湾重要政经日程》--5月25日-10月10日
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
0714GMT，伦敦期铜 下滑0.5%至每吨5,710美元。
但期铜本周迄今跌去逾3%，料将录得四周来的首个周线跌幅。
Wu认为，铜价本周的下跌反映出，春节假期前的需求呈现季节性疲弱，但需求料从3月左右开始回升。
“我们认为强劲的房地产销售将支撑2017年上半年的铜价，还有基础建设项目和白色家电产品所带来的需求。”
上海主力3月期铜 下跌1.1%，报每吨46,080元人民币。
“由于期铜的投机多仓规模在基本金属中是最大的，因此铜仍然易受到人气转变的冲击。”澳新银行分析师在报告里指出。
其它金属方面，伦敦期铝 下滑0.6%至每吨1,814.50美元。伦敦期锌 下跌近2%至每吨2,717.50美元。（完）
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 艾茂林/高琦 审校 孙茉莉/于春红)
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1