金属期市：伦敦期铜下滑，特朗普就职典礼前市场心绪谨慎

“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。

0714GMT，伦敦期铜 下滑0.5%至每吨5,710美元。

但期铜本周迄今跌去逾3%，料将录得四周来的首个周线跌幅。

Wu认为，铜价本周的下跌反映出，春节假期前的需求呈现季节性疲弱，但需求料从3月左右开始回升。

“我们认为强劲的房地产销售将支撑2017年上半年的铜价，还有基础建设项目和白色家电产品所带来的需求。”

上海主力3月期铜 下跌1.1%，报每吨46,080元人民币。

“由于期铜的投机多仓规模在基本金属中是最大的，因此铜仍然易受到人气转变的冲击。”澳新银行分析师在报告里指出。

其它金属方面，伦敦期铝 下滑0.6%至每吨1,814.50美元。伦敦期锌 下跌近2%至每吨2,717.50美元。（完）

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