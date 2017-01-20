路透基点：台湾铜业科技五年期贷款规模减至15.8亿台币--TRLPC

《台湾重要政经日程》--5月25日-10月10日
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾铜业科技股份有限公司首次筹办的五年期贷款规模，已从16亿台币的目标削减至15.8亿台币(5,000万美元)。
台湾企银为初始牵头行兼簿记行(MLAB)，合作金库银行以相同的头衔加入。
该贷款案目前包含四部分，分别为A部分2.18亿台币、B部分8,200万台币、C部分12.8亿台币，D部分12.8亿台币。C和D部分合计不得超过12.8亿台币。
贷款A和B部分利率为较一年期邮政储蓄利率加码94个基点，C和D部分利率为较一年期邮政储蓄利率加码109个基点。
以MLAB头衔参贷的银行获得最高前端费20个基点。该贷款案已于1月11日签约。
贷款资金用于资本支出、再融资及营运资本用途。(完) (编译 侯雪苹；审校 蔡美珍)
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--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1