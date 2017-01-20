路透基点：台湾铜业科技五年期贷款规模减至15.8亿台币--TRLPC

路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾铜业科技股份有限公司首次筹办的五年期贷款规模，已从16亿台币的目标削减至15.8亿台币(5,000万美元)。

台湾企银为初始牵头行兼簿记行(MLAB)，合作金库银行以相同的头衔加入。

该贷款案目前包含四部分，分别为A部分2.18亿台币、B部分8,200万台币、C部分12.8亿台币，D部分12.8亿台币。C和D部分合计不得超过12.8亿台币。

贷款A和B部分利率为较一年期邮政储蓄利率加码94个基点，C和D部分利率为较一年期邮政储蓄利率加码109个基点。

以MLAB头衔参贷的银行获得最高前端费20个基点。该贷款案已于1月11日签约。