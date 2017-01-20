国际油市：油价连续第二天上涨，受供应趋紧预期和中国数据提振

《台湾重要政经日程》--5月25日-10月10日
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
中国国家统计局数据显示，中国12月炼厂原油加工量增长3.7%至4,782万吨或1,126万桶/日，触及日加工量新高。数据显示，全年原油日加工量触及纪录最高的1,079万桶。
“中国的数据利好油市，但已在预料之中，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner称。
“预计今年需求将继续增长，这是最为安全的假设，因经济相当稳定。”
但美国原油及汽油库存上升限制了油价涨幅。
美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，汽油库存增幅大于预期。
EIA公布，截至1月13日该周，美国原油库存增加234.7万桶，市场预估为减少34.2万桶。
“尽管EIA周报显示库存增加，油价仍呈现区间交投，”澳新银行在报告中表示。
“在监督委员会将开会讨论进展的同时，OPEC持续强调遵守减产协议。”
布兰特原油与美国原油周线料连续两周下滑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 侯雪苹/刘秀红；审校 蔡美珍/张明钧)
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路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。