国际油市：油价连续第二天上涨，受供应趋紧预期和中国数据提振

中国国家统计局数据显示，中国12月炼厂原油加工量增长3.7%至4,782万吨或1,126万桶/日，触及日加工量新高。数据显示，全年原油日加工量触及纪录最高的1,079万桶。

“中国的数据利好油市，但已在预料之中，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner称。

“预计今年需求将继续增长，这是最为安全的假设，因经济相当稳定。”

但美国原油及汽油库存上升限制了油价涨幅。

美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，汽油库存增幅大于预期。

EIA公布，截至1月13日该周，美国原油库存增加234.7万桶，市场预估为减少34.2万桶。

“尽管EIA周报显示库存增加，油价仍呈现区间交投，”澳新银行在报告中表示。

“在监督委员会将开会讨论进展的同时，OPEC持续强调遵守减产协议。”

布兰特原油与美国原油周线料连续两周下滑。(完)

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