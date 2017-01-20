《汇市简讯》特朗普就职前，欧元/美元将主要受行权价1.0700的期权影响

《台湾重要政经日程》--5月25日-10月10日
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
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* 欧洲央行执委科尔：超宽松政策不是永久计划，但现在讨论缩减还太早
* 受科尔讲话影响，欧元/美元从1.0692下滑约20个跳动点(亚洲时段高点在1.0694)
* 需升逾1月17/18日高点1.0719/15才能鼓舞交易员
* 今日欧美均无重要经济数据出炉
* 多头等待任何有关特朗普就职典礼的谈论，典礼将在1700GMT举行，届时欧洲市场已收盘
* 有17亿、行权价在1.0700的欧元期权到期，是目前这段时间的主要影响因素
(完) (编译 白云; 审校 张荻)
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1