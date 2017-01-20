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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 16:16 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月20日

路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本
地时间16:15时，1港元=0.8858人民币 )
    
   涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平
均溢价为23.65%，高于上交易日收盘的22.30%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元  H股价格(港元)   A/H股比价
                                           )                      
 工商银行                                    4.52           4.71        1.08
 建设银行                                    5.61           5.79        1.09
 中国银行                                    3.52           3.51        1.13
 农业银行                                    3.16           3.25        1.10
 招商银行                                   18.59          18.92        1.11
 中信银行                                    6.92           5.14        1.52
 交通银行                                    5.97           5.72        1.18
 民生银行                                    9.22           8.36        1.25
 中国人寿                                   25.50          21.40        1.35
 中国平安                                   36.26          40.50        1.01
 中国太保                                   28.74          27.45        1.18
 中信证券                                   16.41          15.90        1.17
 新华人寿                                   45.81          37.80        1.37
 海通证券                                   16.62          14.06        1.33
 华能国际                                    7.24           5.12        1.60
 大唐发电                                    3.83           2.01        2.15
 华电国际                                    5.05           3.33        1.71
 中煤能源                                    5.84           3.80        1.73
 中国神华                                   17.12          15.72        1.23
 中国石油                                    8.45           6.13        1.56
 兖州煤业                                   10.64           5.59        2.15
 中国石化                                    5.86           6.07        1.09
 上海石化                                    6.63           4.65        1.61
 中海油服                                   12.53           7.50        1.89
 仪征化纤                                    3.87           1.49        2.93
 中国铝业                                    4.74           3.45        1.55
 江西铜业                                   17.26          12.00        1.62
 洛阳钼业                                    3.92           2.06        2.15
 紫金矿业                                    3.44           2.64        1.47
 马钢股份                                    3.11           2.71        1.30
 鞍钢股份                                    5.73           5.37        1.20
 重庆钢铁                                    2.52           1.93        1.47
 海螺水泥                                   18.87          24.25        0.88
 洛阳玻璃                                   25.61           5.36        5.39
 京城机电                                    9.98           3.40        3.31
 中联重科                                    4.52           3.76        1.36
 金隅股份                                    4.33           2.89        1.69
 中国国航                                    7.59           5.45        1.57
 东方航空                                    6.83           3.96        1.95
 南方航空                                    7.29           4.46        1.85
 中国远洋                                    5.44           2.89        2.13
 中海集运                                    4.02           1.64        2.77
 中集集团                                   15.56          11.48        1.53
 中海发展                                    7.16           4.35        1.86
 宁沪高速                                    8.77           9.93        1.00
 深高速                                      8.47           6.93        1.38
 成渝高速                                    4.96           2.98        1.88
 皖通高速                                   13.79           5.92        2.63
 广深铁路                                    5.50           5.02        1.24
 中国南车                                    9.93           7.50        1.49
 中国交建                                   16.10           9.40        1.93
 中国铁建                                   12.12          10.52        1.30
 中国中铁                                    8.82           6.66        1.50
 长城汽车                                   11.44           8.13        1.59
 比亚迪                                     48.58          43.15        1.27
 广汽集团                                   23.77          10.78        2.49
 青岛啤酒                                   30.29          30.10        1.14
 白云山                                     24.30          19.22        1.43
 新华制药                                   12.71           5.52        2.60
 海信科龙                                   10.72           7.11        1.70
 南京熊猫                                   15.14           7.69        2.22
 晨鸣纸业                                   11.50           8.39        1.55
 上海医药                                   21.60          20.40        1.20
 中兴通讯                                   14.98          12.14        1.39
 东方电气                                   10.79           7.66        1.59
 潍柴动力                                   10.75          13.20        0.92
 东北电气                                    7.61           2.63        3.27
 广船国际                                   30.89          14.14        2.47
 昆明机床                                    7.65           2.60        3.32
 一拖股份                                   12.93           4.58        3.19
 北辰实业                                    4.22           2.41        1.98
 创业环保                                    8.12           4.04        2.27
 中国中冶                                    5.08           2.82        2.03
 金风科技                                   16.61          13.06        1.44
 丽珠                                       58.39          43.80        1.50
 万科                                       20.68          19.42        1.20
 郑煤机                                      7.55           4.28        1.99
 大连港                                      2.75           1.35        2.30
 山东墨龙                                    9.82           2.82        3.93
 浙江世宝                                   33.30           9.00        4.18
 复星医药                                   24.86          25.90        1.08
 光大银行                                    4.00           3.75        1.20
 东江环保                                   17.68          12.76        1.56
 上海电气                                    8.42           3.62        2.63
 广发证券                                   17.15          16.58        1.17
 华泰证券                                   18.45          15.06        1.38
 东方证券                                   15.24           7.60        2.26
 光大证券                                   16.00          12.70        1.42
 招商证券                                   16.74          11.98        1.58
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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