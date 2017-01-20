《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月20日

《台湾重要政经日程》--5月25日-10月10日
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本 地时间16:15时，1港元=0.8858人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平 均溢价为23.65%，高于上交易日收盘的22.30%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元 H股价格(港元) A/H股比价 ) 工商银行 4.52 4.71 1.08 建设银行 5.61 5.79 1.09 中国银行 3.52 3.51 1.13 农业银行 3.16 3.25 1.10 招商银行 18.59 18.92 1.11 中信银行 6.92 5.14 1.52 交通银行 5.97 5.72 1.18 民生银行 9.22 8.36 1.25 中国人寿 25.50 21.40 1.35 中国平安 36.26 40.50 1.01 中国太保 28.74 27.45 1.18 中信证券 16.41 15.90 1.17 新华人寿 45.81 37.80 1.37 海通证券 16.62 14.06 1.33 华能国际 7.24 5.12 1.60 大唐发电 3.83 2.01 2.15 华电国际 5.05 3.33 1.71 中煤能源 5.84 3.80 1.73 中国神华 17.12 15.72 1.23 中国石油 8.45 6.13 1.56 兖州煤业 10.64 5.59 2.15 中国石化 5.86 6.07 1.09 上海石化 6.63 4.65 1.61 中海油服 12.53 7.50 1.89 仪征化纤 3.87 1.49 2.93 中国铝业 4.74 3.45 1.55 江西铜业 17.26 12.00 1.62 洛阳钼业 3.92 2.06 2.15 紫金矿业 3.44 2.64 1.47 马钢股份 3.11 2.71 1.30 鞍钢股份 5.73 5.37 1.20 重庆钢铁 2.52 1.93 1.47 海螺水泥 18.87 24.25 0.88 洛阳玻璃 25.61 5.36 5.39 京城机电 9.98 3.40 3.31 中联重科 4.52 3.76 1.36 金隅股份 4.33 2.89 1.69 中国国航 7.59 5.45 1.57 东方航空 6.83 3.96 1.95 南方航空 7.29 4.46 1.85 中国远洋 5.44 2.89 2.13 中海集运 4.02 1.64 2.77 中集集团 15.56 11.48 1.53 中海发展 7.16 4.35 1.86 宁沪高速 8.77 9.93 1.00 深高速 8.47 6.93 1.38 成渝高速 4.96 2.98 1.88 皖通高速 13.79 5.92 2.63 广深铁路 5.50 5.02 1.24 中国南车 9.93 7.50 1.49 中国交建 16.10 9.40 1.93 中国铁建 12.12 10.52 1.30 中国中铁 8.82 6.66 1.50 长城汽车 11.44 8.13 1.59 比亚迪 48.58 43.15 1.27 广汽集团 23.77 10.78 2.49 青岛啤酒 30.29 30.10 1.14 白云山 24.30 19.22 1.43 新华制药 12.71 5.52 2.60 海信科龙 10.72 7.11 1.70 南京熊猫 15.14 7.69 2.22 晨鸣纸业 11.50 8.39 1.55 上海医药 21.60 20.40 1.20 中兴通讯 14.98 12.14 1.39 东方电气 10.79 7.66 1.59 潍柴动力 10.75 13.20 0.92 东北电气 7.61 2.63 3.27 广船国际 30.89 14.14 2.47 昆明机床 7.65 2.60 3.32 一拖股份 12.93 4.58 3.19 北辰实业 4.22 2.41 1.98 创业环保 8.12 4.04 2.27 中国中冶 5.08 2.82 2.03 金风科技 16.61 13.06 1.44 丽珠 58.39 43.80 1.50 万科 20.68 19.42 1.20 郑煤机 7.55 4.28 1.99 大连港 2.75 1.35 2.30 山东墨龙 9.82 2.82 3.93 浙江世宝 33.30 9.00 4.18 复星医药 24.86 25.90 1.08 光大银行 4.00 3.75 1.20 东江环保 17.68 12.76 1.56 上海电气 8.42 3.62 2.63 广发证券 17.15 16.58 1.17 华泰证券 18.45 15.06 1.38 东方证券 15.24 7.60 2.26 光大证券 16.00 12.70 1.42 招商证券 16.74 11.98 1.58 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1