中国个股：长江电力去年净利同比增八成，主要是收购资产带来增量

《台湾重要政经日程》--5月25日-10月10日
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。
业绩快报显示，去年公司实现营收490.24亿元，同比增长102.25%；每股收益1.042元，同比增长49.25%。
公司指出，若扣除收购资产带来的贡献，去年公司利润总额同比增长2.86%，主要因去年长江来水偏丰，公司发电量增加。
去年4月，长江电力完成上述并购，以定向增发+现金作价797.4亿元收购川云水电100%股权，并配套募资241.6亿元。川云水电主要负责金沙江下游溪洛渡、向家坝两座大型水电站的开发建设和运营管理。
长江电力周五收报12.96元，涨0.15%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1