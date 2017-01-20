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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 16:41 BJT

中国个股：长江电力去年净利同比增八成，主要是收购资产带来增量

路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。

业绩快报显示，去年公司实现营收490.24亿元，同比增长102.25%；每股收益1.042元，同比增长49.25%。

公司指出，若扣除收购资产带来的贡献，去年公司利润总额同比增长2.86%，主要因去年长江来水偏丰，公司发电量增加。

去年4月，长江电力完成上述并购，以定向增发+现金作价797.4亿元收购川云水电100%股权，并配套募资241.6亿元。川云水电主要负责金沙江下游溪洛渡、向家坝两座大型水电站的开发建设和运营管理。

长江电力周五收报12.96元，涨0.15%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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