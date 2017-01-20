亚洲橡胶：TOCOM期胶收挫4.3%，尾随沪胶跌势

《台湾重要政经日程》--5月25日-10月10日
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
泰国橡胶局(RAOT)的一位官员周五对路透表示，2017年该国的橡胶产量将下降约7.6%，因主要产区遭遇洪水的袭击。
这一数字比上周该国一位官员预测的下降10%要来得低。
上海期交所周五称，其监控的橡胶库存较上周五下降0.6%。
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低13.2日圆，报每公斤288.3日圆(2.51美元)，之前曾触及约两周低点。本周该合约累计下跌5.6%。
上海期交所交投最活跃的5月期胶 跌1,490元人民币至每吨19,735元(2,873美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶 最新报每公斤205.10美分，下跌11.7美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/王洋; 审校 艾茂林/白云)
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1