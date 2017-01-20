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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 16:53 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收挫4.3%，尾随沪胶跌势

泰国橡胶局(RAOT)的一位官员周五对路透表示，2017年该国的橡胶产量将下降约7.6%，因主要产区遭遇洪水的袭击。

这一数字比上周该国一位官员预测的下降10%要来得低。

上海期交所周五称，其监控的橡胶库存较上周五下降0.6%。

6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低13.2日圆，报每公斤288.3日圆(2.51美元)，之前曾触及约两周低点。本周该合约累计下跌5.6%。

上海期交所交投最活跃的5月期胶 跌1,490元人民币至每吨19,735元(2,873美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶 最新报每公斤205.10美分，下跌11.7美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/王洋; 审校 艾茂林/白云)
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