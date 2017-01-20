中国票据市场：受资金扰动转贴利率跳涨，春节将近机构收票意愿不高

路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。

交易员称，目前资金面虽有改善，跨节流动性预期也有一定保障，但预计1月多数机构信贷投放明显超预期，不排除未来机构由于额度不足，致转贴利率有继续攀升的可能性。

“年底由于大行不怎么收票了，转贴(价格)跟着资金波动较大，现在有额度的银行不多，所以价格有点乱，”华中一银行交易员透露。

她并称，本周周中一年期国有和股份制大行电票成交在年息在4.1%-4.2%左右， 周四则稍有回落成交在4.0%-3.95%附近；由于整体成交不多，半年期国股电票反而比足年品种要高10-20个基点。

对于未来走势，她并表示，不排除由于多数机构1月信贷规模超发，导致收票的机构寥寥，进一步加大出票难度。

随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对大行多手段流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。

中国今年春节假期为1月27日至2月2日。

随后央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价