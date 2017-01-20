欧元债市：公债收益率远离一个月高位，审慎观望特朗普就任演说

焦点正在转向美国，特朗普发表演说前的审慎情绪支撑了债市。

“他可能会谈到创造就业，以及美国的团结，或许还要等一段时间才能看到他的经济措施细节，”Cyril Regnat固定收益策略师Natixis说。

德国10年期公债收益率 下跌1个基点至0.29%。周四该收益率曾触及一个月高位0.33%，之前美联储主席叶伦的讲话暗示将稳健加息。

其它欧元区公债收益率盘中下跌1-2个基点。

自特朗普11月胜选以来，全球债券收益率一直在上升，因市场预期他倡导的扩张性财政政策将提振经济增长和通胀率。

欧元区债券收益率的升势落后于美国公债。欧洲央行的购债措施和政治不确定性也支撑了该区的债券价格。

不过投资者仍在等待特朗普政策的细节，美国公债收益率 的升势周五也暂停。(完)

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