欧元债市：公债收益率远离一个月高位，审慎观望特朗普就任演说

美国政经：共和党医保法案将导致2,300万人失去医疗保险--CBO
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
焦点正在转向美国，特朗普发表演说前的审慎情绪支撑了债市。
“他可能会谈到创造就业，以及美国的团结，或许还要等一段时间才能看到他的经济措施细节，”Cyril Regnat固定收益策略师Natixis说。
德国10年期公债收益率 下跌1个基点至0.29%。周四该收益率曾触及一个月高位0.33%，之前美联储主席叶伦的讲话暗示将稳健加息。
其它欧元区公债收益率盘中下跌1-2个基点。
自特朗普11月胜选以来，全球债券收益率一直在上升，因市场预期他倡导的扩张性财政政策将提振经济增长和通胀率。
欧元区债券收益率的升势落后于美国公债。欧洲央行的购债措施和政治不确定性也支撑了该区的债券价格。
不过投资者仍在等待特朗普政策的细节，美国公债收益率 的升势周五也暂停。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/王洋; 审校 张荻)
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
路透上海5月25日 - 中国江苏丰县农商行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已 有505家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,850亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
路透东京5月25日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，5月20日止当周外资转为卖超日股。 外资5月20日止当周在日本股市卖超264亿日圆，前一周为买超3,719亿日圆。 日本投资者最近一周买超海外债券7,785亿日圆，前一周为买超17,583亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 5月14日-5月20日 -26.4 +563.1 +1,184.1 5月 7日-5月13日 +371.9r +395.4 +434.9 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 5月14日-5月20日 -26.1 +778.5 -83