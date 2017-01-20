台湾汇市：台币因外资汇入收升近1角，惟交投谨慎观望特朗普就职演说

* 外资汇入带动台币收升近1角 * 交投谨慎观望特朗普就职演说 * 下周台币主交投区间暂看在31.400-31.700 路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五收升近1角，本周上涨0.22%。交易员表示 ，尽管外资汇入带动早盘台币开高走高企图挑战31.5整数关口，但目前全球紧盯梢晚美国新 任总统川普(特朗普)发表就职演说，市场谨慎氛围趋使今日台币升幅随亚币收敛。 他们指出，涨多的美元虽有近期美国经济数据向好及后续升息题材给予支撑，但市场仍 提防获利了结卖需，交投观望特朗普就职谈话指引国际美元进一步方向，毕竟美元指数<.DX Y>已从波段高点滑落至100的关键价位附近。 〞会提高警觉听一下川普有没有说些类似引导升息的谈话，才会提振美元涨势。〞一大 型银行交易员说。 资金流向方面，一位资深汇银人士指出，本周外资偏向汇入，且汇入的资金远大于投入 台股，今日外资净汇入一点点、不到一亿美元，因市场多数观望川普谈话。 因应农历年春节假期，除了中国及台湾汇市从下周五起休市外，韩国市场也在1月27-30 日休市；另位民营银行交易主管称，近期台币相较于人民币及韩元表现较为持稳，因此部分 资金陆续在农历年前汇入以规避休市期间的汇价震荡风险。 台湾股市 周五收涨0.14%至9,331.46点。证交所资料显示，外资及陆资在台股再 转为买超25.08亿台币；上交易日为卖超30.69亿台币。本周累计外资卖超台股9.77亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日扩大，目前一个月美元/台币远汇 报31.465/31.480，上日收在31.56 0。 交易员预估，下周台币兑美元主要交易区间料在31.400-31.700。 大多数新兴亚币周五上升，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话不如 一些人预期的那样强硬，而且中国第四季经济增长略高于预期。 至于韩元 今收涨0.7%报1,169.2，上日收在1,177.6；本周韩元上涨0.5%，连 续第三周收高。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.533 31.623 31.490-31.580 31.580 6.98 7.68 司 元太外汇经纪公 31.534 31.622 31.493-31.600 31.600 3.89 3.97 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.070/-0.060 -0.055/-0.035 美元/台币六个月期 -0.230/-0.195 -0.215/-0.175 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)