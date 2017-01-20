路透基点：广汇汽车两年期分期偿还贷款规模扩增至17.93亿元--TRLPC

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月25日
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国广汇汽车服务股份公司(以下简称：广汇汽车)境内的两年期分期偿还贷款案又获得两家银行参贷，从而令贷款规模从16.1亿元人民币扩增至17.93亿元(2.61亿美元)。
彰化商业银行和富邦华一银行周二通过弹性增贷(accordion feature)加入该贷款案。该贷款案已于2016年12月31日签约，并于2017年1月4日开始提取。
当时该贷款案规模为16.1亿元，有九家银行签约，当中包括牵头行兼簿记行--恒生银行和汇丰控股。该贷款案的起初目标为10亿元。
如果随后还有银行通过弹性增贷参贷，该贷款案规模可进一步扩增至19.13亿元。
恒生银行还是额度代理行。贷款利率为中国人民银行基准利率的106%，最高前端费为25个基点。贷款资金用于一般企业用途，贷款平均期限为1.9年，并可再展期一年。
广汇汽车在2016年6月获得53亿元五年期贷款，以为其收购同业宝信汽车集团有限公司提供资金，中国招商银行是牵头行兼簿记行。(完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1
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