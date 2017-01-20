路透基点：广汇汽车两年期分期偿还贷款规模扩增至17.93亿元--TRLPC

路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国广汇汽车服务股份公司(以下简称：广汇汽车)境内的两年期分期偿还贷款案又获得两家银行参贷，从而令贷款规模从16.1亿元人民币扩增至17.93亿元(2.61亿美元)。

彰化商业银行和富邦华一银行周二通过弹性增贷(accordion feature)加入该贷款案。该贷款案已于2016年12月31日签约，并于2017年1月4日开始提取。

当时该贷款案规模为16.1亿元，有九家银行签约，当中包括牵头行兼簿记行--恒生银行和汇丰控股。该贷款案的起初目标为10亿元。

如果随后还有银行通过弹性增贷参贷，该贷款案规模可进一步扩增至19.13亿元。

恒生银行还是额度代理行。贷款利率为中国人民银行基准利率的106%，最高前端费为25个基点。贷款资金用于一般企业用途，贷款平均期限为1.9年，并可再展期一年。