《台湾重要政经日程》--5月25日-10月10日
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
英镑/美元：之前未能跌破1.2000，而最新一波涨势又强力推升至1.2300上方，意味着市场可能在10月创下的逾30年低点1.1840附近建立长期底部。若收盘价能站上1.2500，将强化此一前景。不过最终我们需要见到汇价突破1.2800，才会正式暗示结构出现重大转变。
纽约 当日 今年来 2016年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0664 1.0663 +0.01 +1.44 1.0513
美元/日圆 114.96 114.86 +0.09 -1.63 116.87
欧元/日圆 122.58 122.46 +0.10 -0.45 123.14
美元/瑞郎 1.0058 1.0060 -0.02 -1.18 1.0178
英镑/美元 1.2354 1.2341 +0.11 +0.15 1.2336
美元/加元 1.3330 1.3318 +0.09 -0.74 1.3430
美元/离岸人民币 6.8482 6.8459 +0.03 -1.78 6.9726
澳元/美元 0.7536 0.7558 -0.29 +4.45 0.7215
新西兰元/美元 0.7154 0.7186 -0.45 +3.07 0.6941
欧元/瑞郎 1.0727 1.0727 +0.00 +0.09 1.0717
欧元/英镑 0.8632 0.8630 +0.02 +1.34 0.8518
欧元/瑞典克朗 9.5051 9.5432 -0.40 -0.78 9.5799
美元/挪威克朗 8.4374 8.4457 -0.10 -2.31 8.6370
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 白云/张明钧; 审校 艾茂林/高琦)
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1