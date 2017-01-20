中国金融：去年末个人房贷余额同比增35%，全年同比多增2.31万亿--央行

《台湾重要政经日程》--5月25日-10月10日
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
央行网站刊登“2016年四季度金融机构贷款投向统计报告”并称，人民币房地产贷款余额26.68万亿元，同比增长27%；全年增加5.67万亿元，同比多增2.08万亿元，增量占同期各项贷款增量的44.8%。
此外，12月末房产开发贷款余额5.66万亿元，同比增长12.2%，较上月末高2.1个百分点；其中，地产开发贷款余额1.45万亿元，同比下降4.9%，降幅较上月扩大3.1个百分点；保障性住房开发贷款余额2.52万亿元，同比增长38.3%，较上月末高3.2个百分点。
报告并显示，住户消费性贷款增长较快。截至去年12月末，本外币住户消费性贷款余额25.06万亿元，同比增长32.2%，增速比上月末高0.3个百分点，全年增加6.1万亿元，同比多增2.51万亿元。
国家统计局此前公布数据显示，中国2016年全国房地产开发投资同比增长6.9%，增速高于前11月的6.5% （完）
参看详情，请点击央行网站here (发稿 马蓉；审校 曾祥进)
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--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1