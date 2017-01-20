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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 17:25 BJT

中国金融：去年末个人房贷余额同比增35%，全年同比多增2.31万亿--央行

路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。

央行网站刊登“2016年四季度金融机构贷款投向统计报告”并称，人民币房地产贷款余额26.68万亿元，同比增长27%；全年增加5.67万亿元，同比多增2.08万亿元，增量占同期各项贷款增量的44.8%。

此外，12月末房产开发贷款余额5.66万亿元，同比增长12.2%，较上月末高2.1个百分点；其中，地产开发贷款余额1.45万亿元，同比下降4.9%，降幅较上月扩大3.1个百分点；保障性住房开发贷款余额2.52万亿元，同比增长38.3%，较上月末高3.2个百分点。

报告并显示，住户消费性贷款增长较快。截至去年12月末，本外币住户消费性贷款余额25.06万亿元，同比增长32.2%，增速比上月末高0.3个百分点，全年增加6.1万亿元，同比多增2.51万亿元。

国家统计局此前公布数据显示，中国2016年全国房地产开发投资同比增长6.9%，增速高于前11月的6.5% （完）

参看详情，请点击央行网站here (发稿 马蓉；审校 曾祥进)
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