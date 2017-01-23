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亚洲 | 2017年 1月 23日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：1月23日和本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月23日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单4,004.00亿台币。
    --88甲3期18息共14.1225亿台币。
    --105甲2期1息4.125亿台币。
    --104甲2期2息6.36044亿台币。
    
    紧缩因素：     
    --央行料将发行定存单。 
    --凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。    
    --财政部发行五年期106甲2期公债，金额250亿台币。
    --Natixis发行30年期美元计价债券，金额1.45亿美元。
    --Natixis发行30年期美元计价债券，金额4.88亿美元。
    --National Bank of Canada (Montreal Branch)发行30年期债券，金额1.97亿美元。
    --Australia and New Zealand Banking Group Limited发行30年期美元计价债券，金额5.50亿美元。
    --Santander International Products, PLC发行30年期美元计价债券，金额4亿美元。    
    
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    **宽松因素：
    --央行存单到期 共1兆(万亿)6,840.10亿台币，分别为：    
        01/24            2,070.00亿台币
        01/25            1,234.50亿台币
        01/26            1,738.50亿台币
        01/27            2,333.50亿台币
        01/30                8.00亿台币
        01/31            4,050.80亿台币
        02/01            2,086.50亿台币
        02/02            1,527.80亿台币
        02/03            1,790.50亿台币
   注*表更新。
    
    --公债付息共30亿台币。
    1/28      99甲2期7息     13.50亿台币
    1/28     102甲3期4息     10.50亿台币
    1/29     103甲3期3息      6.00亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：
    --01/24：中国输出入银行发行40亿台币金融债券。
    --01/24：发行〞财106-3期〞国库券，数额300亿台币，期限91天期，23日标售。  
    --01/24：法商东方汇理银行发行15年期美元计价金融债，金额共4.42亿美元。
    --01/24：台北富邦商业银行发行30年期美元计价金融债，金额2亿美元。
    --01/24：台北富邦商业银行发行30年期美元计价金融债，金额2亿美元。
    --01/24：BBVA Global Markets B.V.发行30年期债券，金额0.65亿美元。
    --01/24：The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.发行30年期债券，金额3.03亿美元。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)      

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
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