台湾货币市场：1月23日和本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透台北1月23日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,004.00亿台币。 --88甲3期18息共14.1225亿台币。 --105甲2期1息4.125亿台币。 --104甲2期2息6.36044亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。 --财政部发行五年期106甲2期公债，金额250亿台币。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额1.45亿美元。 --Natixis发行30年期美元计价债券，金额4.88亿美元。 --National Bank of Canada (Montreal Branch)发行30年期债券，金额1.97亿美元。 --Australia and New Zealand Banking Group Limited发行30年期美元计价债券，金额5.50亿美元。 --Santander International Products, PLC发行30年期美元计价债券，金额4亿美元。 ------------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 共1兆(万亿)6,840.10亿台币，分别为： 01/24 2,070.00亿台币 01/25 1,234.50亿台币 01/26 1,738.50亿台币 01/27 2,333.50亿台币 01/30 8.00亿台币 01/31 4,050.80亿台币 02/01 2,086.50亿台币 02/02 1,527.80亿台币 02/03 1,790.50亿台币 注*表更新。 --公债付息共30亿台币。 1/28 99甲2期7息 13.50亿台币 1/28 102甲3期4息 10.50亿台币 1/29 103甲3期3息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --01/24：中国输出入银行发行40亿台币金融债券。 --01/24：发行〞财106-3期〞国库券，数额300亿台币，期限91天期，23日标售。 --01/24：法商东方汇理银行发行15年期美元计价金融债，金额共4.42亿美元。 --01/24：台北富邦商业银行发行30年期美元计价金融债，金额2亿美元。 --01/24：台北富邦商业银行发行30年期美元计价金融债，金额2亿美元。 --01/24：BBVA Global Markets B.V.发行30年期债券，金额0.65亿美元。 --01/24：The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.发行30年期债券，金额3.03亿美元。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。