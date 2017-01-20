版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 17:37 BJT

《全球汇市》美元受叶伦评论影响下跌，市场热议特朗普效应

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0660  1.0663  -0.03  +1.40  1.0513
    美元/日圆            114.86  114.86  +0.00  -1.72  116.87
    欧元/日圆         122.42  122.46  -0.03  -0.58  123.14
    美元/瑞郎            1.0063  1.0060  +0.03  -1.13  1.0178
    英镑/美元            1.2332  1.2341  -0.07  -0.03  1.2336
    美元/加元            1.3330  1.3318  +0.09  -0.74  1.3430
    美元/离岸人民币         6.8511  6.8459  +0.08  -1.74  6.9726
    澳元/美元            0.7537  0.7558  -0.28  +4.46  0.7215
    新西兰元/美元        0.7160  0.7186  -0.36  +3.16  0.6941
    欧元/瑞郎         1.0726  1.0727  -0.01  +0.08  1.0717
    欧元/英镑         0.8643  0.8630  +0.15  +1.47  0.8518
    欧元/瑞典克朗     9.5014  9.5432  -0.44  -0.82  9.5799
    美元/挪威克朗        8.4310  8.4457  -0.17  -2.39  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 张明钧/侯雪苹/王洋/刘秀红；审校 蔡美珍/艾茂林/孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐