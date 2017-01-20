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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 17:41 BJT

日本个股：佳能正考虑投资东芝芯片业务--共同社

路透东京1月20日 - 日本共同社周五报导称，佳能 正在考虑投资东芝 芯片业务。

报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。

未立即联系上佳能代表置评。

东芝一位发言人称，公司可能分拆记忆体芯片业务，并出售部分股权，但无法对程序细节置评。(完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
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