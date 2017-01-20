日本个股：佳能正考虑投资东芝芯片业务--共同社

《台湾重要政经日程》--5月25日-10月10日
--15:00 财政部记者会。 ====================================================================
路透东京1月20日 - 日本共同社周五报导称，佳能 正在考虑投资东芝 芯片业务。
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
未立即联系上佳能代表置评。
东芝一位发言人称，公司可能分拆记忆体芯片业务，并出售部分股权，但无法对程序细节置评。(完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
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--国发会副主委龚明鑫指出，全球并购活动热络，创新转型为重要动机，但台湾整体并购金额却不到全球的0.5%，需要有更大的能量注入。国发基金发起的并购投资基金、产业创新转型基金共计1,200亿台币进行直接及间接投资，搭配民间主导及产业需求，加快台湾结构调整的速度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1